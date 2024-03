Cina: prezzi al consumo in crescita a febbraio dopo 6 mesi consecutivi di contrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo (Cpi) in Cina è cresciuto dello 0,7 per cento su base annuale nel mese di febbraio, segnando il primo aumento dopo sei mesi consecutivi di contrazione. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica di Pechino. La crescita dei prezzi al consumo è stata superiore a quella stimata dagli economisti, intorno allo 0,4 per cento. L’inflazione generale è cresciuta dell’un per cento rispetto al precedente mese di gennaio, quando già aveva registrato un aumento dello 0,3 per cento. L’indice dei prezzi alla produzione è invece calato del 2,7 per cento su base annua a febbraio, dopo una simile contrazione del 2,5 per cento registrato a gennaio. (segue) (Cip)