Cina: prezzi al consumo in crescita a febbraio dopo 6 mesi consecutivi di contrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta, in questo caso, del 17esimo mese consecutivo di declino. Su base mensile, l’indice dei prezzi alla produzione si è contratto dello 0,2 per cento. L’aumento dei prezzi, osserva il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”, è legato al Capodanno lunare, la principale festività pubblica in Cina, che quest’anno si è celebrato a febbraio mentre nel 2023 era caduto a gennaio. Gli analisti dell’istituto Nomura si aspettano una domanda ancora debole nel corso del 2024, con una crescita dei prezzi al consumo limitata allo 0,4 per cento e un’inflazione dei prezzi alla produzione in contrazione dello 0,8 per cento. Sempre a febbraio l’inflazione di fondo, che non tiene conto dei prezzi di prodotti alimentari ed energetici, è cresciuta dell’1,2 per cento anno su anno. (Cip)