Commercio: Federmoda-Confcommercio su saldi, consumi stabili solo per un negozio su due

- Secondo il monitoraggio di Federazione moda Italia-Confcommercio sull’andamento delle vendite di moda, i saldi invernali hanno registrato un calo del 4,6 per cento nel mese di febbraio, in linea con il -4,5 per cento di gennaio. Questo trend ha portato alla chiusura con segno negativo per il 49 per cento delle imprese associate, rispetto allo scorso anno, mentre il 51 per cento ha registrato una crescita (26 per cento) e una stabilità (25 per cento) delle vendite. Il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, ha commentato questi dati: “Neanche i saldi di febbraio, con le percentuali di sconto più elevate, sono riusciti a invertire il trend dei consumi nel settore moda che registrano una flessione di 216 milioni di euro sull’obiettivo stimato di 4,8 miliardi. Pur in una situazione complicata, non dobbiamo cercare alibi. Siamo imprenditori e vogliamo lavorare, competere, continuare a garantire il mantenimento dei posti di lavoro e nuova occupazione, far crescere il prodotto interno lordo, rendere – con le nostre vetrine e le nostre luci - più attrattivi, belli e sicuri i nostri centri, le nostre vie e piazze. È fondamentale intervenire rapidamente e adottare strategie per rimanere competitivi sul mercato anche attraverso una formazione mirata. Siamo convinti – prosegue Felloni – che la stretta relazione tra sostenibilità ambientale, economica e sociale possa rappresentare una chiave di ripresa e sviluppo del settore". (segue) (Com)