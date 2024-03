Commercio: Federmoda-Confcommercio su saldi, consumi stabili solo per un negozio su due (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Per questo, ha aggiunto il presidente, "invitiamo i consumatori a prestare particolare attenzione, nelle scelte di acquisto, alla qualità, ai processi di produzione e alla responsabilità sociale delle aziende nella catena di approvvigionamento perché ad un prodotto di qualità corrisponde un prezzo congruo che è determinato anche dalle ore di lavoro regolarmente pagate nel rispetto dei contratti di lavoro, delle norme sulla salute degli addetti e sulla salubrità dei luoghi di lavoro. E tutto questo ha un costo per cui Federazione Moda Italia ha evidenziato al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, all’incontro del Tavolo della Moda l’urgenza di un intervento del governo in risposta alle istanze del settore. In particolare abbiamo richiesto l’introduzione di un ‘bonus moda’ per incoraggiare pratiche sostenibili non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale e contrastare, sulla stregua di quanto sta accadendo anche in Francia, gli effetti distorsivi di quel fast fashion che non solo popola ed attrae consumi veloci sul web, ma è anche sempre più presente nelle nostre città”. “Ai nostri fornitori – conclude Felloni – chiediamo di lavorare insieme per trovare soluzioni comuni riguardo ai pagamenti, alla disponibilità della merce e ai tempi di consegna dei prodotti, considerando che il fashion retail non potrà più sostenere nell’immediato futuro marginalità ridotte, tassazione elevata e affitti onerosi. È quanto mai indifferibile un accordo di filiera”. (Com)