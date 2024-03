© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la conclusione dei lavori di restauro delle facciate esterne, nel prossimo fine settimana del 16 e del 17 marzo, Confcommercio Milano (con le guide turistiche di ConfGuide GITEC) organizza visite guidate gratuite di Palazzo Castiglioni (sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47) e Palazzo Bovara (Circolo del Commercio di Confcommercio Milano in corso Venezia 51). (Com)