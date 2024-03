Iran: due donne arrestate per aver danzato in pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due donne iraniane sono state arrestate per ordine della procura di Teheran dopo aver pubblicato un video in cui danzavano nella piazza Tajrish della capitale dell'Iran. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa iraniana "Tasnim", affiliata al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran (i pasdaran), aggiungendo che è stata avviata una causa legale contro le due cittadine che stavano ballando per festeggiare l'arrivo del Nowruz (il Capodanno iraniano, che quest'anno inizierà il 20 marzo). Nel video, circolato sui social media, si vedono le due donne danzare in piazza mascherate da Hajji Firuz. Si tratta di un personaggio folcloristico vestito di rosso che ogni anno attraversa le strade delle città iraniane, ballando, cantando e suonando un tamburello per annunciare l'arrivo del Nowruz. (segue) (Irt)