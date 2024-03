Iran: due donne arrestate per aver danzato in pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la legge islamica praticata in Iran, sono proibiti i balli misti e la presenza in pubblico di donne non accompagnate. Negli ultimi mesi, nella Repubblica islamica, sono diventati virali numerosi video di donne che ballano in luoghi pubblici, soprattutto in metropolitana, in particolare in seguito al movimento di protesta di massa che ha scosso il Paese alla fine del 2022 in seguito alla morte in custodia della 22enne curda Mahsa Amini, arrestata dalla polizia con l'accusa di portare l'hijab impropriamente. (Irt)