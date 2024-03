Lazio: approvato schema accordo per valorizzazione beni immobili comune Monte Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio ha approvato su proposta dell’assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, lo schema di accordo fra la Regione Lazio e il Comune di Monte Romano in provincia di Viterbo, per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale ricadente nel territorio del suddetto comune. "L’accordo approvato è il risultato di una fruttuosa collaborazione istituzionale tra Regione Lazio e il Comune di Monte Romano, per questo il mio ringraziamento va agli uffici regionali e al sindaco", ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ghera. "Questo è il modo con cui la Regione intende stringere sinergie con gli enti locali per favorire la valorizzazione di beni del patrimonio della Regione Lazio a beneficio dei cittadini e del territorio", ha concluso Ghera.(Com)