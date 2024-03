Lombardia: Pollini (M5s), a Manerbio situazione è allarmante, fermare la Finchimica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo marzo ARPA Brescia avrebbe comunicato a tutti i soggetti interessati, tra cui anche il Comune di Manerbio, l'esito delle analisi condotte il 20 dicembre scorso sui piezometri situati all'esterno del sedime industriale della Finchimica. Come temevamo i dati ci dicono che le falde sono inquinate da sostanze altamente pericolose e in concentrazioni superiori a quanto stabilito dalle norme italiane. Le falde sarebbero contaminate da manganese, tetracloroetilene, un potente solvente e altamente tossico, dicloropropano, usato come insetticida, tricloropropano, prodotto di scarto e responsabile delle neoplasie umane, cloroformio e altri composti altamente tossici. Sulla base di quanto rilevato ARPA ha chiesto di ampliare la rete di monitoraggio per capire quanto grave sia la situazione della contaminazione rimettendo a Comune, Provincia e ATS ogni altra valutazione di propria competenza. (segue) (Com)