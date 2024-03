Lombardia: Pollini (M5s), a Manerbio situazione è allarmante, fermare la Finchimica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se confermato il quadro sarebbe sufficientemente drammatico per chiedere un immediato stop di tutte le attività svolte presso l'azienda, nonché il ritiro di ogni autorizzazione rilasciata relativamente ai nuovi prodotti che l'azienda intende mettere in commercio. Il tutto finché non saranno chiari gli effetti sulla salute della popolazione, l'estensione dell'inquinamento e quante persone potrebbero essere coinvolte. Chiediamo a Regione Lombardia di mettere in campo ogni azione per realizzare un'analisi epidemiologica della popolazione residente e di supporto al lavoro di ARPA". Lo dice in una nota Paola Pollini, consigliera regionale M5s Lombardia. (Com)