Umbria: Tesei, da accordo sviluppo e coesione risorse importanti per Regione

- “E’ un momento molto importante per l’Umbria perché otteniamo risorse importanti in termini di investimenti ma anche per la possibilità di liberare ulteriori fondi”. Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione con il governo. “Possiamo portare avanti progetti strategici ed un obiettivo principale: costruire insieme un percorso mettendo le imprese al centro", ha aggiunto.(Rin)