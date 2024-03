Milano: Verri (Lega), Sala torna sui social ma in città non lo si vede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un video lanciato sui social il Sindaco lancia la nuova strategia di comunicazione. Dopo il fallimento del suo podcast e l'assenza dai social da tempo, il Sindaco ci riprova" così Alessandro Verri capogruppo della Lega in consiglio comunale. "Ci fa piacere che Sala lanci una nuova iniziativa ma ai milanesi dei social importa poco. Infatti, invece di stare sui social sarebbe più utile che il sindaco si faccia vedere in città, in Consiglio comunale e nelle nostre periferie. Invece ancora una volta si preferisce il personalismo e l'apparenza per distrarre l'attenzione dai problemi e dalla loro risoluzione. Dal primo cittadino non abbiamo sentito nulla in merito alla situazione di Milano Ristorazione, in merito alle violenze dei centri sociali contro la polizia, alle enormi voragini che si sono aperte sulle strade cittadine, ai continui tagli e riduzione del trasporto pubblico locale, alla costante emergenza sicurezza. Il Sindaco lasci perdere i social e torni al più presto ad occuparsi della città perché una città così tanto abbandonata non si era mai vista." (Com)