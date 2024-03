Umbria: Tesei, da accordo coesione e sviluppo 150 milioni per 23 progetti strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’accordo di sviluppo e coesione “arriveranno oltre 150 milioni di risorse destinate alla realizzazione di 23 interventi che riteniamo strategici. In particolare 61 milioni sono destinati al cofinanziamento dei programmi comunitari. Lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione con il governo. Ai 150 milioni “ne vanno aggiunti 27 che abbiamo già ricevuto come anticipazione”, ha poi chiarito.(Rin)