Governo: Meloni, Italia non può permettersi di non usare tutti fondi coesione

- “Nella vecchia programmazione 2014-2020 c’erano a disposizione 126 miliardi di fondi di coesione ma ne sono stati spesi 46. Un Paese come l’Italia, che non naviga nell’oro e di divari ne ha diversi, non può permettersi di non fare arrivare a terra 80 miliardi di euro”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Umbria. (Rin)