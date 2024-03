Pnrr: Meloni, rivendico lavoro fatto da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio rivendicare il lavoro fatto sul Pnrr”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Umbria. “A dispetto di tutti gli allarmi lanciati in questi mesi, nel 2023 abbiamo completato gli obiettivi della terza, quarta e quinta rata, oltre a rinegoziare il Piano stesso” liberando "21 miliardi", ha aggiunto. (Rin)