Roma: rivendeva online oggetti rubati, denunciato 54enne (2)

- I poliziotti hanno poi perquisito l'abitazione del 54enne ed hanno sequestrato numerosi orologi di notevole valore e materiale utilizzato per certificare la genuinità e la garanzia del prodotto, nonché cartellini per "prezzare" gli orologi. È stato inoltre sequestrato denaro per circa 5.000 euro nascosto in varie stanze. Gli agenti prima di portare l'indagato presso gli uffici di Polizia l'hanno accompagnato a ricoverare l'autovettura presso la Città del Vaticano, dove il soggetto è stato temporaneamente trattenuto da personale della Gendarmeria che ha effettuato una perquisizione nel suo ufficio, rinvenendo numeroso altro materiale, tra cui degli orologi. Il 54enne è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione e sono tutt'ora in corso gli accertamenti per stabilire la provenienza del materiale sequestrato. (Rer)