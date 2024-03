Expo Osaka: collaborazione Italia e San Marino per turismo e promozione territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo accordo”, ha commentato il Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, ambasciatore Mario Vattani, “valorizza la nostra evidente continuità geografica, elemento importante in una prospettiva di promozione turistica integrata del territorio e del Sistema Paese in occasione della prossima Esposizione Universale. Con i quasi 30 milioni di visitatori previsti a Expo, avremo la possibilità di parlare a una fetta di pubblico globale dell’area asiatica ricco di mercati giovani e in forte crescita economica, dove si aprono per il nostro turismo ampi margini di sviluppo”. (segue) (Com)