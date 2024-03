Expo Osaka: collaborazione Italia e San Marino per turismo e promozione territori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questo accordo -ha spiegato Filippo Francini, Commissario generale della Repubblica di San Marino per l’Expo di Osaka 2025- diamo continuità ai rapporti sempre ottimi e costruttivi con l’Italia e il suo Commissariato, in vista di un’Esposizione Universale, quella di Osaka, che si annuncia determinante per la promozione dei due Paesi in Oriente e nel mondo. Diamo seguito agli accordi precedenti e a quelli fra ministero del Turismo e Segreteria di Stato per il Turismo con l’obiettivo di promuovere in maniera sinergica il turismo, le peculiarità e l’economia dei nostri territori”. (Com)