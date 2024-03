Ucraina: Kuleba lancia appello agli alleati per “fornitura senza restrizioni” di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, si è rivolto ai Paesi che sostengono Kiev affinché forniscano armi in modo “illimitato e tempestivo”. Kuleba, al termine di un incontro ieri a Vilnius con i ministri degli Esteri di Francia, Lituania, Lettonia ed Estonia, ha ringraziato per il sostegno ricevuto finora ma ha messo al contempo in guardia da forniture “goccia a goccia”. "E’ necessaria una fornitura illimitata e tempestiva di ogni genere di armi e munizioni, per assicurare una vittoria dell’Ucraina sulla Russia e fare in modo che la guerra non si estenda in Europa”, ha detto Kuleba.(Kiu)