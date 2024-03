Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ovunque molto nuvoloso o coperto, con parziale e temporanea attenuazione della nuvolosità nelle ore centrali su pianura e settori orientali. Precipitazioni nella notte deboli diffuse, tendenti ad esaurirsi a partire da Bassa Pianura ed Oltrepò Pavese; dal mattino possibile insistenza, con intensità molto debole, sul settore Nordovest, in esaurimento altrove. Dalla serata in ripresa sui settori occidentali. Neve oltre 800-1000 metri. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime in pianura tra 5 e 7°C, massime tra 10 e 14°C. (Rem)