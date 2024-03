© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala porta un saluto alla premiazione dei Comuni Plastic Free.Teatro Carcano, Corso di Porta Romana, 63 (ore 9:20)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'apertura di Identità Milano 2024.Allianz MiCO, via Gattamelata (ore 10:30)L'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, interviene al convegno "Enti Locali e fondi Pnrr per una reale transizione economica sostenibile: la visione di Jeremy Rifkin'' promosso e organizzato da Cetri Tires, Club Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale, e patrocinato dal Comune di Milano.Palazzo Marino, sala Alessi (ore 15:30)REGIONEL'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, interviene all'Assemblea provinciale di Confcooperative Bergamo.viale Pacem in Terris, Sotto il Monte Giovanni XXIII/Bg (ore 9)Il presidente Attilio Fontana partecipa all'inaugurazione del Padiglione dedicato alla Guardia di Finanza.“Volandia” Parco e Museo del volo, via per Tornavento, 15 Somma Lombardo/Va (ore10)VARIEIl Fai – Fondo per l’ambiente italiano presenta “Soffio di primavera Fiori, piante e idee per il giardino”.Villa Necchi Campiglio (ore 10)Il Premio Costruiamo il Futuro torna in Valle Camonica per la sua seconda edizione in questo territorio. Intervengono: Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro; Davide Caparini, presidente Commissione Programmazione e Bilancio del Consiglio regionale della Lombardia; monsignor Pietro Chiappa, vicario episcopale territoriale Valle Camonica Sebino e Franciacorta; Emanuele Moraschini, presidente Provincia Brescia.Garden Multivision di Darfo Boario Terme/ Bs (ore 11),Incontro pubblico dialogo con l'attivista per il disarmo Olga Karatch, l'attivista bielorussa per la pace e i diritti umani, premio Alexander Langer 2023, e candidata quest'anno al premio Nobel per la Pace.Caritas Ambrosiana, via S. Bernardino 4 (ore 15)(Rem)