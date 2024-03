Gaza: segretario di Stato Usa Blinken sente ministro Esteri Egitto Shoukry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto una conversazione la scorsa notte con il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, per discutere delle prospettive di un accordo che porti ad un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza di almeno sei settimane e al rilascio degli ostaggi detenuti dal gruppo islamista palestinese Hamas. Blinken, si legge in una nota del dipartimento di Stato, ha sottolineato l'impegno a coordinarsi intensamente con i partner regionali per promuovere la calma durante il mese sacro del Ramadan e per prepararsi alla fase post-conflitto. Il segretario di Stato ha ribadito anche l'impegno a cooperare con i partner internazionali per proteggere la libertà di navigazione nel Mar Rosso. I due, infine, hanno discusso degli sforzi per porre fine alla guerra in Sudan e per evitare ulteriori sofferenze alla popolazione civile. (Was)