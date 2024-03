Ciad: fonti stampa, servizi segreti francesi coinvolti nell’uccisione dell’oppositore Dillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti francesi sarebbero implicati nell’assassinio del leader dell’opposizione del Ciad, Yaya Dillo, avvenuta lo scorso 28 febbraio nel quadro di un’esplosione di violenze nella capitale N’Djamena. Lo riferisce il sito d’informazione “TchadOne” citando “due fonti di sicurezza di alto livello”. Stando a queste ultime, l’operazione sarebbe stata pianificata con mesi di anticipo, nel novembre del 2023. “TchadOne” parla di una preparazione “lunga e minuziosa”, alla quale avrebbero partecipato dirigenti dell’Agenzia nazionale di sicurezza (Ans) del Ciad, generali in servizio e in congedo, uomini della Direzione generale per la sicurezza esterna (Dgse) francese a Parigi e a N’Djamena, e promette nuovi dettagli in un articolo in pubblicazione nella giornata di domani. (segue) (Res)