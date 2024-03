Ciad: fonti stampa, servizi segreti francesi coinvolti nell’uccisione dell’oppositore Dillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima settimana di febbraio il Paese del Sahel è caduto in preda a violenze che hanno provocato decine di morti e feriti, con l'uccisione del leader del Partito socialista senza frontiere (Psf) Yaya Dillo e l'arresto dell'oppositore Saleh Deby Itno, zio dell'attuale leader Mahamat. Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, i sostenitori del Psf - guidati da Dillo - hanno assaltato la sede del Agenzia per la sicurezza nazionale, provocando "diversi morti", secondo quanto denunciato dal ministro delle Comunicazioni in un comunicato. Nella serata di martedì 27 febbraio, la giunta dei militari aveva accusato Dillo e i suoi seguaci di essere i mandanti di un presunto tentativo di assassinio del presidente della Corte suprema, Samir Adam Annour, accuse che il leader di opposizione ha negato, descrivendo l'attacco come "organizzato". Un'operazione di repressione condotta dalle forze di sicurezza ciadiane contro la sede del Partito socialista senza frontiere (Psf) ha di conseguenza provocato la morte del suo leader, Yaya Dillo, ritenuto la mente dei disordini scoppiati nella capitale. Per quasi un'ora i soldati hanno forzato con le armi l'ingresso dell'edificio, situato nel quartiere di Klemat, provocando numerose esplosioni. Il giorno dopo la giunta al potere ha dato ordine di demolire la sede del Partito socialista senza frontiere (Psf). (segue) (Res)