Ciad: fonti stampa, servizi segreti francesi coinvolti nell’uccisione dell’oppositore Dillo (3)

- La morte di Dillo è stata confermata dal procuratore generale presso l'Alta Corte di N'Djamena, Oumar Kedellaye, secondo il quale gli scontri avvenuti presso la sede del partito hanno provocato “decine di feriti e di morti” e l'arresto di altre 26 persone. Secondo il governo, ci sono stati in tutto sette morti, di cui quattro tra le forze di sicurezza e tre "fra gli aggressori". Il ministero della Pubblica sicurezza ha fatto sapere che l'operazione si è ormai conclusa e ha confermato per ora l'arresto di un numero non precisato di esponenti dell'opposizione, parlando di un militare lievemente ferito. Nella serata del 28 febbraio, infine, si è diffusa la notizia dell'arresto del generale Saleh Deby Itno, zio dell'attuale presidente di transizione, Mahamat Deby, e ritenuto - insieme a Dillo - una delle menti dei disordini. Le autorità hanno quindi hanno annunciato l'arresto di un numero non precisato di membri del Psf, tra cui lo stesso Dillo, prima che la sua morte venisse confermata. Quest'ultimo era già finito nel mirino della giunta militare guidata dal generale Deby, figlio dello storico presidente Idriss Deby. (segue) (Res)