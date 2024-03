Ciad: fonti stampa, servizi segreti francesi coinvolti nell’uccisione dell’oppositore Dillo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uccisione di Dillo e l'arresto di Saleh Deby Itno hanno tuttavia sollevato dubbi e polemiche in seno alla comunità internazionale. Domenica scorsa il governo del Ciad ha preso atto della richiesta di un'indagine indipendente richiesta da Human Rights Watch (Hrw) sulle violenze che hanno interessato il Ciad gli scorsi 27 e 28 febbraio, sottolineando la disponibilità a collaborare pienamente con qualsiasi indagine indipendente volta a stabilire la verità. È quanto si legge in una dichiarazione del ministero delle Comunicazioni di N'Djamena. "Abbiamo preso atto della richiesta di un'indagine indipendente da parte di Human Rights Watch in merito alle circostanze relative a tutte le morti derivanti da questi eventi e vorremmo confermare la nostra disponibilità a collaborare pienamente con qualsiasi indagine indipendente che miri a scoprire la verità. Ma è un peccato che alcune organizzazioni umanitarie si concentrino solo su eventi isolati e ignorino i conflitti e le violazioni dei diritti umani documentate in altre parti del mondo, come la situazione dei palestinesi nella Striscia di Gaza, che sta affrontando uno dei peggiori genocidi della storia. storia umana. Il Ciad chiede un approccio equilibrato e globale alla tutela dei diritti umani, rifiutando qualsiasi forma di doppi standard", prosegue la nota. Da Bruxelles, il Servizio dell'azione esterna dell'Ue (Seae) ha espresso "profonda preoccupazione" per le violenze verificatesi a N'Djamena e chiesto "che i fatti siano chiariti e le responsabilità stabilite in modo indipendente e credibile". Questi eventi, sottolinea il comunicato, "minano gli sforzi necessari per garantire una transizione trasparente, pluralistica, inclusiva e pacifica che l’Ue continua a sostenere". (Res)