Ucraina-Turchia: Zelensky ringrazia Erdogan per mediazione a favore di prigionieri in mano russa

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, per “gli sforzi tesi alla liberazione” di prigionieri ucraini in mano russa. Lo ha scritto lo stesso Zelensky su X dopo l’incontro avuto ieri con Erdogan in Turchia. "Sono grato al presidente turco Erdogan per i suoi sforzi tesi alla liberazione dei nostri cittadini dalla prigionia russa. Grazie alla mediazione della Turchia abbiamo ottenuto risultati significativi”, ha scritto Zelensky aggiungendo che “ora contiamo su ulteriori sforzi". Zelensky ha presentato ieri una lista di cittadini ucraini, “compresi tatari di Crimea”, detenuti nelle prigioni russe.(Kiu)