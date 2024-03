Medio Oriente: Houthi attaccano nave di Singapore in Golfo Aden, nessun danno o ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo yemenita filo-iraniano Houthi ha preso di mira la nave portarinfuse Propel Fortune, battente bandiera e di proprietà di Singapore, nel Golfo di Aden. Lo ha dichiarato oggi in un discorso televisivo il portavoce militare del gruppo, Yahya Saree. Secondo quanto riferito dal Comando centrale delle Forze armate degli Stati Uniti (Centcom) in una nota, la nave è stata presa di mira ieri pomeriggio, ma non è stata colpita e "non sono stati segnalati feriti o danni". Inoltre, ha spiegato Saree nel suo discorso, gli Houthi hanno preso di mira "un certo numero di cacciatorpediniere da guerra statunitensi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden con 37 droni". In precedenza, il Centcom ha affermato che il gruppo filo-Iran ha condotto questa mattina un attacco con droni "su larga scala" nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. "Le navi e gli aerei della Marina statunitense, insieme a diverse navi e aerei della coalizione, hanno abbattuto 15 droni da attacco unidirezionale (Owa)", ha aggiunto il Centcom, spiegando che "rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili, la Marina statunitense e le navi della coalizione nella regione". (segue) (Res)