Medio Oriente: Houthi attaccano nave di Singapore in Golfo Aden, nessun danno o ferito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla metà di novembre scorso, gli Houthi, che definiscono la propria ala militare "Forze armate yemenite", hanno sferrato una serie di attacchi contro le navi commerciali e militari in transito nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, dirette o collegate in qualche modo a Israele. Secondo quanto riferito dal leader del gruppo Abdul Malik al Houthi, da novembre sono state condotte nella regione almeno 96 operazioni, utilizzando 403 missili balistici, missili da crociera e droni, colpendo circa 61 navi. Inoltre, le milizie avrebbero anche lanciato almeno 32 operazioni con missili e droni contro obiettivi israeliani nei Territori palestinesi. I continui attacchi del gruppo yemenita hanno spinto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, a lanciare a dicembre scorso un’operazione multinazionale finalizzata a proteggere la navigazione nel Mar Rosso. Inoltre, le forze statunitensi e britanniche hanno condotto significativi attacchi contro le postazioni degli Houthi in Yemen, con l’obiettivo di ridurre la capacità dei miliziani di attaccare le navi commerciali. (segue) (Res)