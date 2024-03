Dossieraggio: Sala, una cosa gravissima, si faccia luce in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che sia una cosa non grave, ma gravissima, come dice Cantone la dimensione é mostruosa e probabilmente verrà fuori ancora qualcosa”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di premiazioni “Comuni Plastic Free 2024", in corso al Teatro Carcano. Qui “non è un problema di parte politica e di speculazione politica, bisogna andare a fondo”, ha aggiunto Sala, spiegando che “se fare politica vuol dire anche essere soggetto a talmente tanta pressione e rischi, alla fine il rischio é di disincentivare tutti. Non sono controllati solo i politici ma anche altra gente, veramente una cosa inaccettabile”. “Io - ha concluso il sindaco - mi fido molto di Cantone, lo conosco bene, abbiamo lavorato insieme per Expo ed è una persona straordinaria. Spero che riescano a fare luce in fretta”. (Rem)