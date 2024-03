Sudan: Consiglio di sicurezza Onu adotta risoluzione per un cessate il fuoco durante il Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione nella quale si chiede un cessate il fuoco in Sudan durante il mese del Ramadan. Il voto giunge in seguito a un appello formulato in tal senso dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, accolto positivamente dal ministero degli Esteri di Khartum. Quest'ultimo, in un comunicato, ha chiesto che le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemetti, si ritirino dagli Stati di Gezira e Sennar, così come da tutte le città attaccate dopo la firma della Dichiarazione di principi umanitari dell'11 maggio 2023, incluse Nyala, El Geneina, Zalingei ed El Daein, raggruppando le proprie forze in aree prestabilite. La seconda condizione, per il governo che fa capo al generale Abdel Fattah al Burhan, è che le Rsf rispettino l'impegno, assunto durante i negoziati mediati da Stati Uniti e Arabia Saudita a Gedda, ad abbandonare strutture pubbliche e civili e proprietà private occupate. Infine, Khartum chiede alle forze di Dagalo di porre fine ad "atrocità e violazioni del diritto umanitario internazionale", anche negli Stati del Darfur, di Gezira, di Sennar, del Nilo Bianco e del Kordofan occidentale. (Res)