Dossieraggio: Gasparri (FI), commissione Antimafia ha funzioni e competenze più che adeguate (2)

- Pe il capogruppo di Forza Italia "bisognerà investire anche l'Ordine dei giornalisti, al quale appartengo, che non può tacere di fronte a questa degenerazione della professione. Bisognerà sentire Carlo De Benedetti, protagonista troppo poco evocato di questo intreccio tra editoria, giornalismo e utilizzo di notizie attinte con spregiudicatezza in varie sedi. Bisognerà chiarire l'uso delle banche dati e l'azione di Striano, che non ha agito solo nell'ambito della Procura Antimafia ma anche utilizzando altre banche dati. Metteremo in chiaro anche i rapporti che Striano ha avuto con settori della magistratura che oggi sono protagonisti di questo scandalo. Metteremo in luce anche le connessioni politiche che hanno visto tre procuratori su tre dell'Antimafia finire in parlamento in gruppi parlamentari della sinistra. Solleviamo ulteriormente il conflitto di interesse di Cafiero De Raho nella Commissione antimafia". E lo faremo "in maniera molto chiara e decisa. Non si possono fare domande a se stessi per condizionare in qualche modo il corso di un'indagine che l'antimafia dovrà svolgere in maniera severa, determinata e rapida. Non si perda tempo, si vada avanti con determinazione per fare luce su uno dei più dei più gravi scandali della storia repubblicana. Vogliamo i mandanti, le complicità politiche, editoriali e dell'ordine giudiziario. Senza sconti per nessuno", conclude Gasparri (Com)