Agricoltura: Coldiretti Lombardia, serve giusta remunerazione sui pomodori

- È ormai alle porte la stagione del pomodoro da destinare a pelati, polpe, passate, concentrati e sughi pronti, ma la mancanza di un accordo sul prezzo per la campagna 2024 costringe i produttori nella più totale incertezza. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia nel sottolineare che, al momento, non è ancora stata trovata un'intesa su quanto l'industria dovrà riconoscere agli agricoltori e sulle griglie di qualità. "È urgente arrivare a definire quanto prima un contratto quadro – afferma Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia – con un prezzo di riferimento che sia giustamente remunerativo per le imprese agricole, secondo quanto previsto dalla normativa sulle pratiche sleali". (segue) (Com)