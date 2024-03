Agricoltura: Coldiretti Lombardia, serve giusta remunerazione sui pomodori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di un accordo – spiega la Coldiretti – non permette di affrontare con la giusta programmazione la nuova stagione, con gli agricoltori che devono già fare i conti con gli elevati costi di produzione, le incognite climatiche e le minacce internazionali a cominciare dai problemi legati al canale di Suez. Tutto questo mentre alle frontiere si assiste a un continuo aumento delle importazioni di concentrato di pomodoro cinese, non solo a livello nazionale ma ora anche negli altri Paesi Ue dove, nel complesso, in un anno sono praticamente raddoppiate. Il pomodoro Made in Italy – conclude la Coldiretti Lombardia – rappresenta un ingrediente fondamentale della dieta Mediterranea e della vera cucina italiana. A livello nazionale la filiera impegna complessivamente circa 7mila imprese agricole, oltre 100 imprese di trasformazione e occupa 10 mila addetti, per un fatturato totale che ha raggiunto i 4,4 miliardi di euro. (Com)