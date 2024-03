Dossieraggio: Faraone (Iv), bene Nordio su commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo assolutamente d'accordo con l'idea del ministro Nordio d'istituire una commissione d'Inchiesta sul fenomeno dei dossieraggi". Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a Omnibus. La commissione Antimafia e il Copasir, ha aggiunto, "sono organi importantissimi e autorevoli ma serve una commissione ad hoc che si occupi delle pratiche di dossieraggio. Se la vita di cittadini o di politici viene controllata abusivamente su scala estesa, è gravissimo. Prendiamo l'esempio del conto corrente di Matteo Renzi: è diventato un tema del dibattito pubblico dopo essere stato carpito attraverso accessi illegali". Accanto all'azione della magistratura, "di cui mi fido, c'è il dovere della politica di mettere in campo gli strumenti necessari ad arginare un fenomeno che mette in discussione il funzionamento stesso della democrazia. Una commissione parlamentare è fondamentale per accertare quello che è successo e allo stesso tempo individuare le misure organiche per far sì che non si ripeta più", ha concluso. (Rin)