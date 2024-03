Business news: Commissione Ue multa Apple per 1,8 miliardi per abuso posizione su mercato streaming musicale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha multato Apple per oltre 1,8 miliardi di euro per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato della distribuzione di applicazioni di streaming musicale agli utenti di iPhone e iPad (utenti iOS) attraverso il suo App Store. È quanto si apprende da una nota della Commissione europea. In particolare, la Commissione ha riscontrato che Apple ha applicato restrizioni agli sviluppatori di app impedendo loro di informare gli utenti iOS su servizi di abbonamento musicale alternativi e più economici disponibili al di fuori dell'app (disposizioni anti-steering). Ciò è illegale ai sensi delle norme antitrust dell'Ue. (Beb)