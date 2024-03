Business news: Bosnia, rilasciate concessioni per costruzione centrale solare di Sokolac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state rilasciate alla società tedesca Eter State le concessioni necessarie per la costruzione della centrale solare di Sokolac, in Bosnia Erzegovina. Lo riporta il sito informativo "Biznis" secondo cui la centrale, che sarà la più grande di questo tipo nel territorio della Repubblica Srpska (entità serba del Paese), avrà una capacità installata di 100 Mw e una produzione elettrica annua di 142 Gwh. Dopo l'ottenimento dei permessi di costruzione dovrebbero iniziare i lavori di costruzione dell'impianto, in cui la società tedesca investirà 120 milioni di euro. (Seb)