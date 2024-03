© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo aprile gli assegni sociali in Russia aumenteranno del 7,5 per cento. Lo ha riferito il governo russo sul suo canale Telegram. Secondo il ministero del Lavoro russo, la misura riguarda 3,4 milioni di persone e circa 700 mila beneficiari delle pensioni statali. Il governo ha stanziato per questo scopo 37,5 miliardi di rubli (381,9 milioni di euro). (Rum)