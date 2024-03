Business news: Telefonica presenta Opa da 395 milioni euro sul 5,6 per cento Telefonica Deutschland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Telefonica ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto (Opa) sul 5,6 per cento del capitale che ancora non controlla della filiale tedesca Telefonica Deutschland che prevede un esborso massimo di 395 milioni di euro. Lo ha indicato l'azienda di telecomunicazioni in un comunicato inviato alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv). Telefonica Deutschland si è impegnata a sostenere il suo delisting, cosicché le azioni di Telefonica Deutschland sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte saranno delistate una volta portata a termine l'operazione. Il periodo di adesione all'Opa inizierà a partire dalla pubblicazione del documento di offerta, che si prevede avverrà a fine marzo o inizio aprile 2024. (Spm)