Business news: Germania, secondo istituto Diw crescita zero nel 2024

- Sarà pari a zero la crescita della Germania nel 2024. È quanto prevede l'Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw), che ha corretto in ribasso le stime sull'espansione del Pil per l'anno in corso e ha migliorato quelle per il prossimo. In precedenza, il dato per il 2024 era un +0,6 per cento. La previsione per il 2025 è stata rivista dal +1 al +1,2 per cento. Secondo il Diw, dopo un ulteriore declino nel primo trimestre di quest'anno, il Pil sta gradualmente migliorando, ma la ripresa non è così rapida come previsto. La situazione dovrebbe migliora nel 2025 grazie ai consumi privati, grazie all'aumento della propensione alla spesa. Allo stesso tempo, diventerà meno attraente il risparmio, con il previsto taglio dei tassi di interesse che la Banca centrale europea (Bce) potrebbe attuare a giugno. (Geb)