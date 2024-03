Business news: Bosnia, inflazione a gennaio al 2 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale in Bosnia Erzegovina nel mese di gennaio è stata del 2 per cento. Lo ha rilevato l'Istituto statistico del Paese balcanico, secondo cui rispetto al mese precedente l'aumento medio è stato dello 0,2 per cento. Una crescita media su base annua dei prezzi è stata registrata nelle sezioni prodotti alimentari e bevande analcoliche del 2,9 per cento, mentre bevande alcoliche e tabacco sono aumentati in media del 4,8 per cento, mobili, elettrodomestici e manutenzione ordinaria della casa del 4,3 per cento, assistenza sanitaria del 3 per cento, comunicazioni del 2,2 per cento e attività ricreative e cultura del 4,2 per cento. Viceversa i prezzi dell'abbigliamento e delle calzature sono diminuiti in media del 6,2 per cento, quelli dei trasporti del 3,3 per cento. (Seb)