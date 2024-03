© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi del settore petrolifero e del gas russo nei primi due mesi del 2024 sono aumentati del 71,2 per cento su base annua, a 1.621 miliardi di rubli (16,5 miliardi di euro). Lo ha comunicato il ministero delle Finanze russo. I ricavi non provenienti dal settore energetico sono aumentati del 53,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, a 3.405 miliardi di rubli (34,7 miliardi di euro). (Rum)