© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio la produzione industriale in Germania è aumentata dell'1,0 per cento rispetto a dicembre del 2023. Lo ha annunciato l'istituto statistico tedesco (Destatis). A dicembre, dopo la revisione dei risultati preliminari, la produzione era diminuita del 2,0 per cento rispetto a novembre 2023. Rispetto allo stesso mese di gennaio 2023, la produzione industriale è stata inferiore del 5,5 per cento. (Geb)