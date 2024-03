Sardegna: via a lavori per acquedotti Coghinas 1 e 2, investimenti per 66 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via all'allestimento del cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria, da parte di Enas, degli acquedotti del nord ovest della Sardegna. Interessati i tratti Coghinas 1 (che collega l’invaso di Santa Maria Coghinas con la zona industriale di Porto Torres) e Coghinas 2 che fornisce la zona di Truncu Reale a Sassari e Alghero. Le due infrastrutture saranno oggetto di due tipologie di intervento ciascuna, distinti in 4 lotti: due definite in relining (con il recupero della struttura già esistente senza procedere alla sua distruzione) e due di sostituzione che consiste nella demolizione e successivo rimpiazzo delle parti oggetto dell’intervento. (segue) (Rsc)