Sardegna: via a lavori per acquedotti Coghinas 1 e 2, investimenti per 66 milioni (2)

- Il cronoprogramma prevede che i lavori di restauro in relining del Coghinas 1 saranno avviati a metà marzo, mentre l’intervento in sostituzione partirà in prossimità dell’estate. L’inizio dei lavori di manutenzione al Coghinas 2 (sia in relining che in sostituzione) è previsto con la conclusione della stagione irrigua. In ogni caso, la programmazione dei lavori permetterà di rispettare le scadenze comunitarie del maggio 2026. Il finanziamento dei lavori proviene dai fondi Pnrr e ammonta a 66 milioni di euro. Enas ha stimato che il costo totale delle somme occorrenti per una manutenzione completa è superiore a 150 milioni di euro. (Rsc)