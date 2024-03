Energia: Usa, Texas fa causa al governo per bloccare tagli a emissioni delle raffinerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Texas ha avviato una causa legale contro il governo federale, per bloccare una norma approvata dall’Agenzia per la protezione ambientale (Epa) che prevede tagli significativi alle emissioni di metano. Il procedimento è stato richiesto a gennaio dalla Texas Railroad Commission (Trc), ente governativo statale per la gestione dell’industria petrolifera, e il procuratore generale Ken Paxton ha accettato di fare ricorso contro il provvedimento. La proposta del governo, annunciata nel 2023, prevede il taglio di 58 milioni di tonnellate di emissioni di metano entro il 2038, imponendo restrizioni importanti a pratiche non sostenibili come la combustione di gas ad alta quota da parte delle raffinerie, il cosiddetto “flaring”. In una nota diffusa il mese scorso, la Trc ha definito il provvedimento “estremamente irragionevole: lo Stato ha fatto progressi importanti nel ridurre le emissioni, e le nuove regole rappresenteranno un peso importante per le autorità regolamentari e per tutto il settore”. (Was)