Usa: Senato, ok ad accordo per rifinanziare parte del governo fino a settembre

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge per rifinanziare parte del governo federale fino a settembre, ed evitare così un blocco delle attività amministrative. Il testo, approvato con 75 voti favorevoli e 22 contrari, estende fino alla fine dell’anno fiscale i finanziamenti a diverse agenzie federali, inclusi i dipartimenti della Giustizia, del Commercio, dell’Agricoltura e dei Trasporti. I parlamentari al Congresso dovranno ora lavorare per trovare un accordo sui finanziamenti alla restante parte del governo, che sarà coperta fino al 22 marzo e include il Pentagono, oltre al dipartimento per la Sicurezza interna. (Was)