Business news: Thales, nel 2023 ricavi a 18,4 miliardi di euro (+4,9 per cento)

- Il gruppo francese Thales, attivo nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, ha registrato ricavi per 18,4 miliardi di euro, in aumento del 4,9 per cento. Lo ha annunciato l'azienda. L'utile netto è sceso del 9 per cento, a 10,2 miliardi di euro. Sempre lo scorso anno, gli ordini hanno raggiunto i 45,3 miliardi di euro, registrando un aumento del 10 per cent. "È un nuovo anno record un po' su tutti gli indicatori economici, che traduce la buona salute del gruppo, il suo buon posizionamento sui mercati e il buon dinamismo dei mercati", ha detto durante una conferenza stampa l'amministratore delegato Patrice Caine. (Frp)