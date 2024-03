Business news: Francia, Nokia prevede un taglio di 357 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il gruppo Nokia prevede di tagliare 357 posti di lavoro nell'ambito di un piano che prevede la soppressione di 14 mila posizioni a livello globale. Lo scrive il quotidiano "Le Figaro", spiegando che in Francia non ci saranno licenziamenti in tronco. "C'è una buona notizia: le attività in Bretagna a Lannion sono preservate", ha detto al quotidiano conservatore Pascal Guiheneuf delegato sindacale da Nokia per la Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt). Dopo questi tagli Nokia disporrà in Francia di 3.500 dipendenti, contro i 5.200 di tre anni fa. (Frp)