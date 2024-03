Business news: Germania, dalle rinnovabili il 56 per cento dell'elettricità nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fonti rinnovabili hanno generato nel 2023 il 56 per cento dell'elettricità prodotta e immessa in rete in Germania, il cui totale si è attestato a 449,8 miliardi di kilowattora, in calo dell'11,8 per cento su base annua. Sono i risultati preliminari diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui il declino è dovuto "soprattutto" alla minore domanda di energia elettrica a causa del rallentamento economico nelle industrie ad alta intensità energetica e all'aumento delle importazioni di elettricità dall'estero. Rispetto al 2022, la quota delle rinnovabili nella generazione di energia elettrica ha sperimentato un incremento del 6,7 per cento nello scorso anno. Il contributo delle fonti convenzionali ha, invece, subito una contrazione del 27,8 per cento scendendo al 44 per cento. Con il 31 per cento, in crescita del 13,8 per cento su base annua, l'energia eolica è stata la fonte più importante. Nel 2022, tale primato era del carbone con il 33,2 per cento. La generazione di elettricità dagli impianti fotovoltaici è salita dal 10,6 all'11,9 per cento. Tuttavia, la quantità di corrente immessa è diminuita a 53,6 miliardi di chilowattora (-1,3 per cento) nonostante un aumento della potenza fotovoltaica del 18 per cento. (Geb)